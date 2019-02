Man na dna-match aangehouden voor verkrachting in 2002

Een 57-jarige man is vanmorgen in Limburg aangehouden voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw in 2002. Dat gebeurde na een dna-match.

De man en de vrouw waren in 2002 betrokken bij een aanrijding in Horst. De auto van de vrouw raakte daarbij zo beschadigd dat ze er niet verder mee kon rijden. De man bood aan haar naar huis te brengen, maar nam haar in plaats daarvan mee naar een bosgebied, waar hij haar verkrachtte.

Op de plek waar dat gebeurde werd dna-materiaal veiliggesteld. Maar na uitgebreid onderzoek en aandacht in opsporingsprogramma's van de politie was er geen verdachte in beeld.

Begin dit jaar bleek er een match tussen het dna-materiaal en de verdachte. Zijn dna was opgeslagen na een veroordeling voor vernieling.