Ministerie kritisch over D66-Kamerlid Bouali als ambtenaar

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een maatregel genomen tegen oud-medewerker Achraf Bouali, die voor D66 in de Tweede Kamer zit. Het ministerie zegt dat naar aanleiding van een bericht daarover in NRC, zonder te willen ingaan op details.

De maatregel gaat pas in als Bouali eventueel terugkeert op het ministerie. Ambtenaren die in de Kamer komen hebben in principe het recht om terug te keren naar een ministerie als hun Kamerlidmaatschap ophoudt.

Ambassade in Havanna

Het ministerie stelde een integriteitsonderzoek in naar Bouali, nadat er een melding over zijn functioneren was binnengekomen. Hij werkte in die tijd op de Nederlandse ambassade in de Cubaanse hoofdstad Havanna en de klacht zou gaan over zijn autoritaire stijl van leidinggeven.

Een woordvoerder van D66 in de Tweede Kamer benadrukt dat Bouali meteen na het begin van het onderzoek de partij op de hoogte heeft gesteld.

Ontwikkel- en leerpunten

Volgens D66 heeft Buitenlandse Zaken, toen Bouali al in de Kamer zat, geconcludeerd dat er "ontwikkel- en leerpunten" zijn voor zijn stijl van leidinggeven. De partij vindt dat dit zijn functioneren als Kamerlid niet in de weg staat.

Bouali zit sinds de verkiezingen van twee jaar geleden in de Kamer. Daarvoor was hij diplomaat in verschillende landen. Hij voert als Kamerlid onder meer het woord over buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.