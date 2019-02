Ook vrachtwagens moeten minder CO2 uitstoten, EU bereikt akkoord

Vrachtwagens in Europa moeten minder CO2 gaan uitstoten. De landen van de Europese Unie hebben daarover een akkoord bereikt. Het is voor het eerst dat er afspraken zijn gemaakt over uitstootlimieten voor de transportsector.

"Ondanks forse tegenwerking van de Duitse regering zetten we een flinke stap om ook de transportsector in Europa een stuk klimaatvriendelijker te maken", zegt GroenLinks-Europarlementariƫr Bas Eickhout.

Volgens hem moeten vrachtwagens in 2025 15 procent minder CO2 uitstoten. In 2030 moet dat 30 procent zijn. Vrachtwagens, bussen en touringcars zijn nu nog verantwoordelijk voor 6 procent van de totale CO2-uitstoot in Europa.

Minder streng

De afspraken zijn minder streng dan het Europees Parlement aanvankelijk wilde. In november werd er een voorstel aangenomen om de uitstoot van nieuwe vrachtwagens in 2025 met 20 procent terug te dringen en in 2030 met 30 procent.

Vrachtwagenbouwer Scania is tevreden dat de doelstellingen naar beneden zijn bijgesteld. "Die zijn realistischer. Het wordt nog aanpoten, maar we kunnen deze doelen daadwerkelijk halen." Ook brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) steunt de normen.

Elektrische vrachtwagens

Natuur & Milieu is redelijk optimistisch over de gemaakte afspraken. "Wat ons betreft hadden de normen ambitieuzer gemogen, maar we zijn blij dat er nu een serieus begin wordt gemaakt met het verminderen van de uitstoot door vrachtwagens", zegt directeur Marjolein Demmers.

De milieuorganisatie gaat ervan uit dat het akkoord ook leidt tot meer elektrische vrachtwagens op de weg. "Er is nu voor het eerst een doelstelling voor vrachtwagens zonder uitstoot. Dat moet de productie stimuleren, zodat er straks voldoende aanbod is als de vraag naar bijvoorbeeld elektrische vrachtwagens gaat stijgen."

Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten nog stemmen over het akkoord.