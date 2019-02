Opnieuw Schipholmedewerkers aangehouden op verdenking van drugssmokkel

De marechaussee heeft opnieuw twee mensen gearresteerd in een grote drugssmokkelzaak op Schiphol, die sinds augustus 2017 wordt onderzocht. Het gaat om twee mannen uit Amsterdam van 33 en 44 jaar, die werken op de luchthaven.

Eerder werden al 12 mensen aangehouden, van wie er 9 op Schiphol werken.

De nieuwe verdachten werkten samen met al eerder aangehouden verdachten in het beveiligde gedeelte van de luchthaven. Een criminele organisatie plaatste koffers met heroïne en cocaïne in vliegtuigen die vanuit Afrika en Zuid-Amerika naar Schiphol vlogen.

Ongezien

Als medewerkers van de bagagekelder, catering en schoonmaakdienst zorgden de verdachten ervoor dat de koffers ongezien uit de vliegtuigen werden gehaald. Ze kwamen uiteindelijk terecht bij een vrouw in Almere, die in contact stond met de criminele organisatie.

Tijdens het onderzoek is ruim 100 kilo aan cocaïne en heroïne aangetroffen. Ook werd bij de doorzoeking van een woning 100.000 euro aan contact geld en goederen in beslag genomen. Er loopt nog een onderzoek naar bezittingen in het buitenland. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.