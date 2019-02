Aantal meldingen over 'snelwegwandelaars' ruim verdubbeld

Het aantal meldingen over mensen die langs de snelweg lopen is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. Vorig jaar kwamen 3200 meldingen bij Rijkswaterstaat binnen, vijf jaar eerder waren dat er 1400.

De toename betekent niet dat het aantal 'snelwegwandelaars' ook echt verdubbeld is. "Wij registreren het aantal meldingen nu beter en ook weten mensen ons tegenwoordig beter te vinden voor het doen van een melding. Daarnaast is het steeds drukker op de weg", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.