Zeven auto's gaan in vlammen op in Nijmegen

Opnieuw zijn in Nijmegen autobranden geweest. Afgelopen nacht gingen zeven wagens in vlammen op. Daarmee zijn dit jaar al zo'n 30 auto's uitgebrand.

Op een parkeerplaats stonden rond 01.00 uur zes auto's in brand. Toen de brandweer aankwam stonden ze in lichterlaaie. "Het was één grote vuurzee", vertelt een buurtbewoner aan Omroep Gelderland. Een zevende auto liep brandschade op.

De brand moet zijn aangestoken, want de auto's stonden verspreid op de parkeerplaats. Een rechercheteam doet onderzoek.

Een uur eerder was er ook al een brand 5 kilometer verderop. Daarbij brandde een bestelauto vrijwel helemaal uit.