Albert Heijn belooft Oxfam Novib werk te maken van mensenrechten

"We deden al veel voor mensenrechten, maar we gaan nu wel extra stappen zetten. En we gaan ook duidelijker vertellen wat we allemaal doen", zegt een woordvoerder van Albert Heijn hierover. Op de website van Albert Heijn kunnen mensen lezen wat het bedrijf dan doet.

Oxfam Novib zegt Albert Heijn de komende tijd nauwlettend in de gaten te zullen houden "opdat zij ook echt de daad bij het woord voegen". De organisatie roept de vier andere grote supermarktketens (Jumbo, Lidl, Aldi, Plus) op om ook meer te doen aan mensenrechten. Afgelopen zomer zei Oxfam Novib in een onderzoek dat de ketens "de economische uitbuiting in stand houden van mensen die in ontwikkelingslanden ons voedsel produceren".