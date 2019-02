Kopstukken van motorclub Caloh Wagoh verdacht van andere liquidatie

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee leiders van motorclub Caloh Wagoh ook van een liquidatie in Rotterdam in 2017. De verdachten, Delano R. (48) en Greg R. (70), zitten al een paar maanden vast vanwege een andere liquidatie.

Het slachtoffer in Rotterdam, de 42-jarige ZekiYumusak uit Barendrecht, had een autoverhuurbedrijf en zou op 26 juli 2017 een auto bij een klant afleveren. Hij werd in die auto beschoten en overleed onderweg naar het ziekenhuis.

Na onderzoek is de politie tot de conclusie gekomen dat de opdrachtgever afkomstig is uit het drugscircuit. Die opdrachtgever zou Caloh Wagoh-leden hebben ingeschakeld.

Kroongetuige

De verdenking tegen de twee is tot stand gekomen op basis van verklaringen van kroongetuige Tony de G. Hij heeft ook verklaard in de andere zaak waarvoor R. en R. vastzitten, de moord op Jaïr Wessels eerder die maand in Breukelen. De G, wordt zelf ook vervolgd voor die moord.

De twee werden afgelopen november opgepakt tijdens een grote politieactie tegen Caloh Wagoh. De motorclub, met naar schatting ruim 150 leden, wordt door de politie beschouwd als een outlaw motorcycle gang en in verband gebracht met criminele activiteiten, waaronder liquidaties.

Op 1 maart moeten de verdachten voor het eerst voor de rechter verschijnen. De rechtszaak wordt in een extra beveiligde zaal gehouden in Den Haag. Opsporing Verzocht besteedt morgen aandacht aan de liquidatie van Yumusak.