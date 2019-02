Medische apparatuur failliete IJsselmeerziekenhuizen onder de hamer

De apparatuur van de failliete IJsselmeerziekenhuizen wordt geveild. Online kan er onder meer worden geboden op een MRI-scanner en röntgenapparaat.

In oktober werden de noodlijdende IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard. De ziekenhuiszorg in Lelystad in omgeving wordt grotendeels overgenomen door het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk, maar de apparatuur gaat niet over naar de nieuwe eigenaar.

Volgens Omroep Flevoland is dat omdat St Jansdal in Lelystad graag dezelfde spullen wil hebben als in Harderwijk. Op enkele grote apparaten kan daarom nu online geboden worden. Later gaan ook ziekenhuisbedden, tafeltjes, couveuses en stethoscopen in de verkoop.

Hoogst haalbare prijs

De spullen worden geveild in opdracht van de curator van MC IJsselmeerziekenhuizen. Die kiest voor een openbare veiling om de hoogst haalbare prijs te krijgen voor de apparatuur. Wie interesse heeft in een röntgenapparaat of MRI-scanner moet vanwege de veiligheid en de straling wel de juiste papieren hebben.

Op de MRI-scanner was maandagavond iets meer dan 10.000 euro geboden, op de andere apparaten iets meer dan 1000 euro. Volgens een woordvoerder van de veilingsite is dat gebruikelijk en gaan geïnteresseerden pas tegen het eind van de veiling serieus tegen elkaar opbieden.