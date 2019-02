EU breidt zwarte lijst met Russen uit

De lidstaten van de EU zijn het eens over nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland vanwege het conflict met Oekraïne. De lijst van meer dan 150 Russen die de EU niet meer in mogen, wordt uitgebreid. Hun banktegoeden in Europa worden bevroren. Namen of aantallen worden niet genoemd, maar het Duitse persbureau DPA meldde vrijdag dat het om nog eens acht Russen gaat.

De directe aanleiding is het incident in de Zee van Azov, in november. De Russische kustwacht enterde toen drie schepen van de Oekraïense marine. De bemanningen van die schepen werden gearresteerd en zitten in Moskou in voorarrest.

Formeel moet het besluit nog door de Europese Raad van Ministers worden bekrachtigd. Dat zal voor 31 maart gebeuren, als er in Oekraïne verkiezingen worden gehouden.