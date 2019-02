Labour blijft onder leiding van Corbyn met antisemitisme worstelen

Opnieuw stappen er Labour-parlementariërs uit de partij, dit keer met zeven tegelijk. Ze zijn het niet eens met de brexitstrategie van Jeremy Corbyn en vinden dat hij slap optreedt tegen antisemitisme binnen Labour. De partijleider kan maar geen grip op die beschuldigingen krijgen.

De kritiek over antisemitisme binnen Labour begon al kort na het aantreden van Corbyn in 2014. Toen zei vooraanstaand partijlid Ken Livingstone in een radio-interview dat Adolf Hitler "het zionisme steunde voordat hij gek werd en zes miljoen joden ombracht".

Die opmerkingen leidde binnen de partij tot veel kritiek, maar Corbyn weigerde Livingstone uit de partij te zetten; hij schorste hem. Ook Lagerhuislid Naz Shah werd niet uit de partij gezet na een serie Facebookberichten waarin ze "als oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict" voorstelde om alle Joden uit het Midden-Oosten naar de VS te verhuizen. Op een nevenevenement van het partijcongres in Brighton werd de Holocaust ter discussie gesteld.

Wat doet de partijleiding?

In alle gevallen reageerde Corbyn laat of halfbakken op de beschuldigingen. De leider zelf, die bekendstaat als kritisch tegenover Israël, wordt bovendien van antisemitisme beschuldigd. In het verleden sprak hij over "onze vrienden van" Hamas en Hezbollah - waar hij later van terugkwam.

"Dat hij niet of nauwelijks reageert op beschuldigingen van antisemitisme frustreert mensen binnen de partij", zegt correspondent Suse van Kleef. "Hij moet zich hier veel meer tegen uitspreken maar blijft weifelend."

Hoe komt dat?

Volgens Van Kleef heeft dat met de persoonlijkheid van Corbyn te maken. "Hij is bij veel onderwerpen moeilijk op andere gedachten te brengen. Corbyn vindt ook hierbij dat hij in zijn gelijk staat. Hij ziet zichzelf niet als antisemitisch en vindt daarom dat hij zich hier niet verder over hoeft te verantwoorden."

Zeven van zijn partijgenoten waren vandaag klaar met die houding. Ze beginnen gezamenlijk een nieuwe politieke beweging: 'De Onafhankelijke Groep'. Luciana Berger, een van de zeven die overstappen en zelf joods is, zei vandaag bij haar vertrek dat ze geen lid kan blijven van een partij die "ziekmakend institutioneel antisemitisch" is.

Bekijk hoe onder anderen Berger haar vertrek bekendmaakte: