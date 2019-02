Genieten van lenteachtig weer: op terras of in polonaise door natuurgebied

Tóch is het belangrijk om de winterjas nog niet op te bergen. "De nachten worden behoorlijk koud met temperaturen rond het vriespunt. Vooral 's ochtends vroeg en 's avonds heb je die winterjas echt nog wel nodig. En in maart kunnen we best nog wel een koude periode krijgen, dus juich niet te vroeg", waarschuwt Hiemstra.

Maar koude nachten of niet: op veel plekken zitten de terrassen deze dagen dus vol. Zo ook op het Plein in Den Haag. "De doeken van onze parasollen zitten zelfs nog in de was", zegt Kirsten, die werkt bij Café-Restaurant Luden. "Maar we hebben er toch alles aan gedaan om het deel van ons terras, dat normaal alleen in de zomermaanden open is, dit weekend al open te gooien."

En met succes, constateert Kirsten. "Ik denk dat dit een van de drukste weekenden van alle februarimaanden voor ons is geweest." Vanwege de voorjaarsvakantie en alle dagjesmensen die in Den Haag worden verwacht, hopen ze bij Luden op nog meer succesvolle terrasdagen de komende week.

'Aangename verrassing'

Rik Jansen van IJsfabriek De Noordpool in het Drentse Nieuw-Amsterdam kan daar over meepraten. Hij besloot vorige week zijn ijswinkel last minute klaar te maken voor het weekend. "Het was onvoorstelbaar druk", vertelt Jansen. "Normaal ligt de zaak helemaal stil in deze maanden. Dus dit was een aangename verrassing voor ons."

Ondertussen blijft het voor boswachter Thijmen van Heerde genieten, als hij elke dag weer mag struinen door de natuur in de omgeving van Nijmegen. "Het is fantastisch om al die vogels weer te horen. Dan denk ik: welke was dit ook alweer? En welke was dit?"