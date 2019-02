Dodental mazelenepidemie Filipijnen stijgt tot 136, duizenden ziek

Minister Duque zegt dat het niet verbazingwekkend is dat de mazelenepidemie nog niet afneemt; de vaccinatiegraad is de afgelopen jaren flink afgenomen. Hij roept daarom ouders op om hun kinderen te laten inenten: "Geen gemaar, je moet gewoon je kinderen inenten en erop vertrouwen dat de vaccinaties het leven van je kinderen zullen redden".

De regering hoopt dat de epidemie in april onder controle is en zet in op het vaccineren van 12 miljoen zuigelingen, kleuters en schoolkinderen tegen eind maart, waarmee 95 procent gevaccineerd zou zijn. Het blijft wel vrijwillig.

Andere landen

De Filipijnen is niet het enige land dat worstelt met een mazelenepidemie. In Madagaskar zijn sinds oktober meer dan 922 kinderen en jonge volwassenen gestorven aan mazelen. In Oekraïne heeft een mazelenepidemie ongeveer 54.000 mensen geïnfecteerd, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Zestien mensen zijn eraan overleden.

In Europa, waar ook Oekraïne onder valt, werden afgelopen jaar 82.600 mensen getroffen door mazelen, het hoogste aantal in tien jaar tijd. In meer dan de helft van Europese landen ligt de vaccinatiegraad onder de 95 procent waardoor het virus zich gemakkelijk kan verspreiden. Als het boven dit percentage zou liggen, kan mazelen volgens de WHO mazelen zo goed als uitgebannen worden.

Nederland

In 2013 was de laatste mazelenepidemie in Nederland, vooral onder orthodox-protestantse kinderen die niet gevaccineerd waren. Toen werden 180 mensen in het ziekenhuis opgenomen en stierf een 17-jarige aan de mazelen.

In Nederland is het percentage mensen dat gevaccineerd is tegen kinderziekten gedaald tot 92 procent. Een groeiende groep ouders is bezorgd, gevoed door verhalen op internet die vaccinaties in verband brengen met autisme of wiegendood. Wetenschappelijk onderzoek door onder meer de Gezondheidsraad en het National Center for Biotechnology Information spreken die berichten tegen, maar niet iedereen laat zich daardoor overtuigen. Daarnaast leven er binnen sommige religies bezwaren tegen vaccineren.

In de Tweede Kamer werd vorige week gediscussieerd over mogelijke maatregelen tegen ouders die hun kind niet inenten. Een aantal fracties in de Kamer hoopt dat het kabinet de vaccinatie tegen meningokokken B in het rijksprogramma opneemt, zoals in Engeland gebeurt.

Staatssecretaris Blokhuis zal over een maand met een reactie komen. Hij zal dan ook met een standpunt komen over de vraag of ook jongens het HPV-vaccin moeten kunnen krijgen. HPV is een virus dat voornamelijk baarmoederhalskanker veroorzaakt, maar ook kan leiden tot andere vormen van kanker, bijvoorbeeld in de anus, penis en mondholte.