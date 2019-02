Explosie Den Haag vermoedelijk door gaslek

Bij de explosie die eind vorige maand een aantal appartementen verwoestte in Den Haag was hoogstwaarschijnlijk geen sprake van opzet. Vermoedelijk was een gaslek de oorzaak, meldt de politie.

De ontploffing in een appartement aan de Jan van der Heijdenstraat veroorzaakte een grote ravage. Drie appartementen werden zo zwaar getroffen dat ze moesten worden gesloopt, maar ook bewoners van omringende woningen mochten dagenlang hun huis niet in. Negen mensen raakten gewond.

De afgelopen weken hebben rechercheurs de getroffen woningen onderzocht en gesproken met betrokkenen. Dat heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor opzet. De politie doet nog verder onderzoek om definitief vast te stellen of een gaslek de oorzaak was.