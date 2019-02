Boete voor Zweedse activiste die uitzetting van Afghaan wilde voorkomen

De Zweedse activiste die vorig jaar in een passagiersvliegtuig protesteerde tegen de uitzetting van een Afghaanse asielzoeker, is in Göteborg veroordeeld tot een boete van 3000 kronen (286 euro). Volgens de rechter is ze schuldig aan overtreding van de luchtverkeerswet.

Elin Ersson (21) was op 23 juli aan boord van een toestel dat van Göteborg naar Istanbul zou vliegen. Ze weigerde te gaan zitten, omdat er een Afghaan aan boord was die Zweden uit werd gezet.

Staande naast haar stoel betoogde zij dat de Afghaan in eigen land gevaar liep. Via een rechtstreekse stream op Facebook kon heel internet meekijken hoe Ersson op beheerste toon in het Engels uitleg geeft, terwijl mensen haar telefoon proberen af te pakken. De beelden werden massaal gedeeld via sociale media.

Uiteindelijk werden Ersson en de Afghaan van boord gehaald en vertrok het toestel met twee uur vertraging. De Afghaan werd later alsnog Zweden uit gezet.

Voorbereid

De indruk was oorspronkelijk dat het protest spontaan was. Later bleek dat de actie was voorbereid. Ersson is lid van een actiegroep die vaker protesteert tegen uitzettingen naar Afghanistan.

De advocaat van Erin Ersson overweegt hoger beroep.