Drietal bestraft voor illegale export naar Iran

Drie medewerkers van het Venlose bedrijf Euroturbine zijn door de rechter veroordeeld voor de illegale export van goederen naar Iran, zo'n tien jaar geleden.

De gevangenis hoeven de drie niet in. Een 65-jarige man die door de rechter als de grote baas wordt gezien, kreeg een celstraf van twaalf maanden, waarvan elf voorwaardelijk. Maar omdat hij net als de twee andere verdachten in 2010 al een maand in voorarrest zat, hoeft hij niet meer de cel in. Wel moet hij een taakstraf van 240 uur uitvoeren.

Een 61-jarige medewerker is veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan zeven voorwaardelijk, plus 200 uur taakstraf. Een derde medewerkster kreeg alleen 120 uur taakstraf. Naast de straffen voor de medewerkers, is ook een geldboete opgelegd aan het bedrijf, meldt 1Limburg.

Massavernietigingswapens

Euroturbine leverde gasturbineonderdelen aan bedrijven in Iran. Begin 2009 scherpte de Nederlandse overheid de regels aan voor de export van dit soort goederen, omdat ze door een kwaadwillende ook misbruikt zouden kunnen worden voor de productie van massavernietigingswapens.

Om toch te kunnen blijven leveren aan Iraanse bedrijven, bedacht het bedrijf volgens de rechtbank een schijnconstructie via Duitsland. "Het welbewust handelen van de verdachten om de nationale en internationale exportcontrolewetgeving te omzeilen, is te beschouwen als een ernstige normschending", oordeelt de rechter.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de zaak al lang sleept: de drie werden in 2010 opgepakt na een FIOD-onderzoek en zaten toen al een maand in voorarrest.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder drie jaar gevangenisstraf tegen de hoofdverdachte en twintig maanden voor beide medewerkers.