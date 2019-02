Meer overvallen op maaltijdbezorgers Rotterdam

Het aantal woninginbraken en straatroven in Rotterdam is vorig jaar opnieuw gedaald. Ook het aantal overvallen is ten opzichte van 2017 licht gedaald, maar maaltijdbezorgers worden steeds vaker het slachtoffer van overvallers. Dat is nieuw, volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Aboutaleb spreekt van "een zorgwekkende nieuwe trend, die ook landelijk zichtbaar is". De stijging wordt gedeeltelijk verklaard door de forse toename van het aantal maaltijdbezorgers.

Een oplossing is om de bezorgers niet meer met contant geld te laten werken. Een aantal ondernemers, waaronder ook enkele bezorgrestaurants, is al overgestapt op volledig cashfree betalen.

Daling zet door

Het totale aantal overvallen is al enkele jaren redelijk stabiel. Vorig jaar waren het er 151, vier minder dan het jaar daarvoor. Het laagste aantal was in 2016 (125). In 2012 lag dat nog op 239.

Het aantal inbraken en straatroven in Rotterdam daalt sinds 2012 gestaag. Het aantal inbraken daalde van 4460 in 2012 tot 2066 vorig jaar. Het aantal straatroven lag in 2012 nog op 1294 en was vorig jaar met 530 meer dan gehalveerd. Exacte cijfers over 2018 kan de gemeente nog niet geven.