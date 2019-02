De Engelse stem van Islamitische Staat is gepakt en spreekt: 'Ik heb geen spijt'

Vorige maand werd een Canadees genaamd Mohammed Khalifa gevangengenomen in Syrië. In een interview met The New York Times vertelt hij dat hij de voice-over is die in veel filmpjes en audioboodschappen van IS is te horen. "Ik heb geen spijt."

Drie verschillende forensische geluidsonderzoekers hebben de stem van Khalifa vergeleken met de stem in de IS-video's. Allemaal komen ze tot de conclusie dat het bijna niet anders kan dan dat hij de waarheid spreekt: Khalifa is de voice-over van IS.

IT'er in Toronto

De 35-jarige Mohammed Khalifa kwam naar eigen zeggen als kind met zijn ouders vanuit Saudi-Arabië naar Canada. Hij groeide op in Toronto en leerde daar Engels, met een Canadees accent. Tot zijn vertrek naar Syrië in 2013 werkte hij in Toronto in de IT.

Khalifa radicaliseert door het bekijken van online lezingen over de jihad. Een filmpje op YouTube met daarin Engelssprekende jihadisten overtuigt hem om naar Syrië te gaan. Het gaf hem het gevoel dat hij erbij zou kunnen horen.

Eenmaal in Syrië komt hij terecht bij een militante beweging die later overgaat in IS. Hij wordt gevraagd om te werken voor de media-afdeling van de terreurgroep. In eerste instantie alleen als vertaler, later gaat hij video's inspreken.