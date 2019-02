Bestuurder ingestorte carnavalswagen 't Goy was niet dronken

De bestuurder van de praalwagen die gisteren instortte bij 't Goy had niet gedronken, zegt de politie. Volgens de groep jongeren die de wagen bouwde is een gebroken balk de oorzaak van het ongeluk.

De carnavalsgroep uit Cothen deed gisteren mee aan een optocht in Schalkwijk. Op de terugweg naar huis stortte de praalwagen, met daarop zo'n vijftien mensen, plotseling in. Vijf mensen tussen de 20 en 26 jaar raakten gewond en werden met vermoedelijk botbreuken naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie gingen daarnaast nog eens zes of zeven mensen op eigen gelegenheid naar de huisarts of spoedeisende hulp. De groep houdt het zelf op één persoon die met eigen vervoer naar het ziekenhuis ging. De bestuurder van de wagen, een 19-jarige man uit Leersum, werd aangehouden en verhoord.

In een schriftelijke verklaring aan RTV Utrecht laat de carnavalsvereniging weten dat er niemand iets te verwijten valt. "De chauffeur heeft niet gedronken en er werd niet te hard gereden. Zaterdagochtend is de kar gekeurd en alles was in orde. De kar is niet ingestort en niet gekanteld. Er is een balk afgebroken waardoor er mensen van de kar zijn gevallen", schrijven de jongeren.