Gemeentemedewerker vervolgd voor doodrijden meisje (6) met grasmaaier

De man die vorig jaar betrokken was bij een dodelijk ongeluk met een maaimachine in Kampen wordt vervolgd. Bij het ongeluk kwam een meisje van 6 om het leven.

De man, werkzaam voor de gemeente Kampen, maaide afgelopen september een stuk gras in de buurt van een basisschool. Hij reed achteruit en merkte te laat op dat het meisje achter de maaier stond. Het meisje kwam onder de machine terecht en bezweek enkele dagen later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Meerdere kinderen zagen het ongeluk gebeuren.

De bestuurder van de maaimachine werd na het ongeluk aangehouden. Hoe de aanklacht tegen hem luidt, is niet bekendgemaakt. De gemeente Kampen laat weten dat de man voldoende getraind was om de grasmaaier te besturen. Wel is besloten dat hij voorlopig niet op een maaimachine rijdt.

Extra maatregelen

De gemeente liet na het ongeluk onderzoek doen en neemt naar aanleiding daarvan drie maatregelen, meldt RTV Oost. Maaimachines worden uitgerust met achteruitrijcamera's en zwaailampen, scholen krijgen een dag van tevoren een melding als in de buurt gemaaid gaat worden en de gemeente gaat de opleiding van medewerkers die machines besturen verder verbeteren.