D66 wil wel praten met Trump over IS-strijders, CDA en CU zien bezwaren

In de coalitie wordt verschillend gedacht over het verzoek van Trump om gevangengenomen IS-strijders uit het eigen land op te nemen en te berechten. De Amerikaanse president dreigt anders de jihadisten vrij te laten, zo zei hij gisteren. Het gaat om een groep van zo'n 800 gevangenen uit verschillende Europese landen.

Coalitiepartij D66 wil dat het Nederlandse kabinet met andere landen gaat praten over het verzoek van de Amerikanen. "We moeten nu in gesprek gaan", zei D66-fractievoorzitter Jetten vanmorgen. Hij vreest dat vrijgelaten IS-strijders door Europa gaan rondreizen. "Als zij onder de radar terugkomen naar Europa, is dat ook voor onze veiligheid absoluut niet verstandig."

Niet actief

Het kabinet is tot nu toe niet actief van plan om IS-strijders terug te halen voor berechting, mede omdat het te gevaarlijk is in het gebied. Wel onderzoekt minister Grapperhaus, na verzoek van allerlei instanties, of Nederlandse vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen teruggehaald kunnen worden naar Nederland.