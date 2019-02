Podcast De Dag: wat moeten we met mensen die terugkomen uit IS-gebied?

Trump wil honderden gevangen IS-strijders overdragen aan Europa. "Het alternatief is dat we ze anders vrij zullen moeten laten", tweet hij. Wat moeten we met mensen die terugkomen uit IS-gebied?

In De Dag gaan we op zoek naar het antwoord op die vraag met Hans Jaap Melissen. Hij is net terug uit Syriƫ, waar hij een Nederlandse kalifaatstrijder interviewde. Abdoussalam S. (25) uit Doetinchem beweert dat hij niemand heeft gedood. En dat is het verhaal van veel gevangen IS-strijders. Melissen: "Ze zeggen allemaal dat ze koerier zijn geweest of kok. Dus het is allemaal moeilijk te bewijzen."