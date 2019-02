Poema weigert boom te verlaten, brandweer haalt 'm eruit

De brandweer in Californië moest afgelopen weekend uitrukken voor een wel heel grote kat in de boom. Een poema had zich op 15 meter hoogte verschanst in een tuin in San Bernardino en weigerde naar beneden te komen.

De bewoner ontdekte het dier tijdens het tuinieren en waarschuwde meteen de hulpdiensten, schrijft de brandweer van San Bernardino op Facebook. Die riep de hulp in van natuurbeheerders om het dier te verdoven en naar beneden te krijgen.

"Het gebeurt wel vaker dat jonge poema's buiten hun leefgebied op zoek gaan naar een nieuw territorium", zegt een bioloog in het bericht van de brandweer. Daarom moest er volgens een natuurbeheerder snel ingegrepen worden. "De poema in de boom laten zitten zou niet veilig zijn voor de omgeving."

De grote kat heeft inmiddels zijn roes uitgeslapen en is weer uit gezet in zijn natuurlijke leefomgeving.