Veel rook bij brand in Beesd; maximumsnelheid A2 urenlang verlaagd

In Beesd in Gelderland heeft een grote brand gewoed in een bedrijfspand. De brand werd rond 22.30 uur gemeld bij de brandweer. Rond 0.30 uur was de brand onder controle.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer laat weten dat er geen asbest is vrijgekomen.

Het verkeer op de A2 heeft een tijd last gehad van de rook. De maximumsnelheid in beide richtingen werd tijdelijk verlaagd.

De brand had ook gevolgen gehad voor het treinverkeer. Tussen Dordrecht en Geldermalsen reden er geen treinen vanwege inzet van de brandweer.