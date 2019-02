Israël bevriest Palestijnse miljoenen vanwege betalingen aan gevangenen

Israël houdt omgerekend ruim 122 miljoen euro in op het belastinggeld dat het aan de Palestijnse autoriteiten overmaakt. De regering zegt dat dit geld eerder is gebruikt voor families van mensen die aanslagen tegen Israëliërs hebben gepleegd.

Het gaat om een deel van het belastinggeld dat Israël namens de Palestijnse autoriteiten int. Persbureau Reuters meldt dat het gaat om zo'n 5 procent van het totale bedrag. Het komt overeen met het bedrag dat de regering van president Abbas vorig jaar aan (vrijgelaten) gevangenen en hun families heeft betaald. Vorige zomer werd een wet aangenomen die het mogelijk maakt om het geld vast te houden.

Volgens Israël werken de betalingen meer geweld in de hand. De Palestijnse autoriteiten ontkennen dit en zeggen dat het steun is aan families die hun broodwinner moeten missen.

"Het is een poging om ons onder druk te zetten en te chanteren", zegt een functionaris van de Palestijnse organisatie PLO tegen Reuters. "Zelfs als we maar één dollar overhouden, zullen we die geven aan de families van de martelaren, de gevangenen en de gewonden."

Eerder zeiden de autoriteiten dat degenen die bij dodelijke aanslagen betrokken zijn, een klein percentage vormen van hen die met het geld geholpen worden, en dat de autoriteiten net als elke andere regering een verantwoordelijkheid hebben tegenover burgers, meldt persbureau AP.

Schendt afspraken

De Israëlische krant Haaretz schrijft dat premier en defensieminister Netanyahu andere betalingen aan "terroristen en hun families" laat onderzoeken. Als blijkt dat er meer aan hen is betaald, zal een overeenkomstig bedrag worden ingehouden.

Ook meldt Haaretz dat het bevriezen van het belastinggeld tegen de Oslo-akkoorden ingaat en belastingafspraken tussen Israël en de Palestijnen schendt.

De Palestijnen lopen ook geld van de Verenigde Staten mis. Vorig jaar trokken de VS zijn steun aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen in. UNRWA is onder meer betrokken bij scholen, gezondheidscentra en noodhulpprogramma's op de Westelijke Jordaanoever, in Gaza, Jordanië, Libanon en Syrië.