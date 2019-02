Miljoenen tv-kijkers op zondag: 'Slim programmeren hierbij sleutel tot succes'

Zondagavond, tv-avond. Voor miljoenen mensen is het een soort traditie om met het hele gezin 's avonds op de bank te hangen voor de buis. Vooral programma's als Heel Holland Bakt, Wie is de Mol (NPO 1) en Weet ik Veel?! (RTL4) scoren goed, maar met name het succes van De Luizenmoeder valt op. Vorige week keken rechtstreeks zo'n 4 miljoen mensen, met uitgesteld kijken zelfs 5,1 miljoen. Nog meer dan vorig seizoen.

"Zondagavond is gewoon een hele fijne kijkavond. Het is de laatste avond van het weekend en voordat mensen gaan werken, zijn er toch nog heel wat traditionele leefritmes", zegt Frans Klein, directeur Video bij de NPO. Hij is samen met de netmanagers verantwoordelijk voor de programmering op de drie zenders van de publieke omroep. "Als het programma goed is, dan is er een behoefte én een voedingsbodem om veel met elkaar te kijken."

En die behoefte is er, blijkt uit de kijkcijfers die in de miljoenen lopen op de zondag. "Fenomenaal", noemt oud-directeur Fons van Westerloo van RTL én SBS die kijkcijfers. "Het zijn gewoon allemaal goede programma's", zegt hij. "Van de week had ik een discussie op de radio en toen zei een dame: er wordt toch niet veel tv meer gekeken? Maar ga eens rekenen. Vorige week zondag keken gelijktijdig 6 tot 7 miljoen mensen tv. Dit zal niet vaak vertoond zijn."

Minder ondernemen

Mediadeskundige Ron Vergouwen kijkt er minder van op dat er nog altijd zo veel op zondag naar de tv wordt gekeken. "Er hebben altijd goede programma's op die avond gezeten. Je zag het twintig jaar geleden al, de KRO die oppermachtig was op toen nog Nederland 1. Met De Reünie en Ook dat nog!. Daar keken 3 tot 4 miljoen mensen naar", zegt Vergouwen. "Het ligt natuurlijk een beetje voor de hand: op zondag hebben mensen tijd om tv te kijken. Het is een avond waarop wat minder wordt ondernomen."