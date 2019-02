In de Utrechtse plaats 't Goy zijn mensen gewond geraakt nadat een praalwagen was ingestort. Vijf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zes zijn daar op eigen gelegenheid naartoe gegaan. De politie is bezig met onderzoek.

Op het moment dat de praalwagen instortte, stonden er ongeveer twintig mensen op. Mogelijk waren ze bezig met het opbouwen van de praalwagen of ze maakten er een proefrit mee.

Carnaval is pas volgende maand. Dit jaar begint het katholieke volksfeest op 3 maart.