Voor sexting veroordeeld oud-Congreslid Anthony Weiner komt eerder vrij

Het voor sexting veroordeelde Amerikaanse oud-Congreslid Anthony Weiner komt vanwege goed gedrag drie maanden eerder vrij. Hij is uit de gevangenis in Massachusetts verplaatst naar een reïntegratiecentrum in New York, melden Amerikaanse media.

Weiner zou in augustus dit jaar vrijkomen, maar dit wordt halverwege mei. De Democraat was in 2017 veroordeeld tot 21 maanden cel voor het sturen van seksueel getinte berichten aan een meisje van 15. Hoewel hij wist dat zij minderjarig was, vroeg hij haar onder meer of ze zichzelf kon bevredigen voor de camera. Ook beschreef hij op expliciete wijze wat hij met haar zou doen als ze 18 was.

De ophef kostte Weiner zijn zetel in het Huis van Afgevaardigden voor de Democraten. Ook verspeelde hij zijn kandidatuur voor het burgemeesterschap van de stad New York.

Clintons e-mails

De zaak-Weiner betekende ook een fikse tegenslag voor Hillary Clinton. Weiners vrouw, Huma Abedin, was een naaste medewerker van de voormalige presidentskandidaat. Bij het onderzoek naar Weiners escapades werd een laptop in beslag genomen, waarop ook e-mails van Clinton stonden. Voor de FBI was dat vlak voor de presidentsverkiezingen reden om het slepende onderzoek naar Clintons e-mails te heropenen.