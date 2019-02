Nujan Derek (24) vocht tegen IS voor 'de Koerdische droom'

Dreiging vanuit alle kanten

Dat heeft allereerst te maken met de dreiging van IS. Het kalifaat kan dan wel verleden tijd zijn, IS-strijders zijn nog actief in de Koerdische regio. Bijna dagelijks vinden er aanslagen plaats in bijvoorbeeld Raqqa, Manbij of in de regio Deir ez-Zor. De terreurgroep zal blijven proberen de samenleving te ontwrichten met aanslagen en terreur.

Verwacht wordt dat IS, eventueel onder een andere naam, zal proberen een doorstart te maken met naar schatting minstens 10.000 beschikbare strijders in Syrië en Irak. Nu de Verenigde Staten willen vertrekken, is het de vraag of de Koerden deze strijd alleen kunnen voortzetten.