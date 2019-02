Lichaam in Kroatische vriezer van vrouw die in 2000 verdween

In een vriezer in een huis in Kroatiƫ is het lichaam gevonden van een vrouw die al negentien jaar vermist was.

De politie heeft een van de bewoners van het huis, een 45-jarige vrouw, aangehouden. Volgens lokale media is het de oudere zus van het slachtoffer. De politie gaat uit van moord, zegt een woordvoerder tegen persbureau AFP.

Jasmina Dominic was 23 toen ze in de zomer van 2000 spoorloos verdween. Ze studeerde destijds in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Pas vijf jaar later meldde haar familie aan de politie dat ze vermist was. Waarom haar naasten daar zo lang over deden, is onduidelijk.

Dat ze nu in de vriezer werd gevonden, kwam door een stroomstoring. Daardoor ontdooide het stoffelijke overschot en begon het te stinken. Buren trokken daarover aan de bel.