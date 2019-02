Ongeval op crossbaan wordt Harderwijker fataal

Een 34-jarige motorcrosser uit Harderwijk is bezweken aan de gevolgen van een ongeluk op een crossbaan in Ermelo. Hij raakte gisteren zwaargewond toen een andere crosser over hem heen reed. Hij overleed later in het ziekenhuis, meldt Omroep Gelderland.

Rond 15.00 uur ging het mis tijdens een vrije training op een crossterrein van MC Volgas. Volgens voorzitter Theo Hooijer viel de man van zijn motor en werd hij daarna overreden. "Hij had weinig ervaring. Die andere crosser was ervarener. Hij hing al in de lucht toen de man viel en kon niet meer uitwijken. Hij kon er niks aan doen."

Het slachtoffer was gisterochtend lid geworden van de club. "We kennen hem niet persoonlijk. Het kan zijn dat hij hiervoor ook ergens lid was, maar aan zijn rijstijl te zien, was dat niet zo."

Op het terrein in Ermelo mag vrij worden getraind als er geen wedstrijden zijn. Er gebeuren wel vaker ongelukken, maar dat er iemand overlijdt, gebeurt bijna nooit, zegt de voorzitter. "Het is voor ons ook heel erg om mee te maken. Onze gedachten gaan uit naar de familie en naasten."