Jonge bestuurder haalt politieauto met noodgang in

Een jonge automobilist is vannacht zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij met meer dan 200 kilometer per uur een politieauto had ingehaald.

De beginnend bestuurder reed op de N261 van Waalwijk naar Tilburg. Hij knipperde met zijn lichten naar de videosurveillanceauto, die eruitziet als een gewone wagen, dat hij erlangs wilde. De agenten gingen opzij en zetten daarna de achtervolging in.

Uit een trajectmeting bleek dat de bestuurder een gemiddelde snelheid reed van 210 kilometer per uur. Op de weg waar hij reed, geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

De politie stuurt het rijbewijs van de bestuurder naar de officier van justitie, die binnen tien dagen zal beslissen of hij het weer terugkrijgt.