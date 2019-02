Grote brand verwoest sloppenwijk Bangladesh, zeker acht doden

Bij een grote brand in een sloppenwijk in de stad Chittagong in Bangladesh zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Meer dan vijftig bewoners raakten gewond. Het vuur legde in een paar uur bijna tweehonderd woningen in de as.

De brand brak 's ochtends uit in de buurt van een markt in de havenstad met ruim 2,5 miljoen inwoners. Veel bewoners van de sloppenwijk lagen nog te slapen.

De brandweer vermoedt dat het vuur ontstond na een kortsluiting. Het duurde zeker vijf uur voordat de brand onder controle was.

Wijk illegaal gebouwd

In Bangladesh komen jaarlijks honderden mensen om bij ongelukken doordat de veiligheidsvoorschriften er nauwelijks worden nageleefd.

Media uit het land melden dat de sloppenwijk waar de brand woedde, illegaal was gebouwd op een stuk land van een landeigenaar.