Wekdienst 17/2: finale ABN Amro-toernooi en camera's weer aan bij vogelnesten

Goedemorgen! Vanmiddag om 15.30 uur begint de finale van het ABN Amro-tennistoernooi. De wedstrijd is te volgen op NPO 1 en NOS.nl. En vogelliefhebbers kunnen sinds vanochtend vroeg weer meekijken met broedende vogels via de camera's van de Vogelbescherming Nederland.

Het is vandaag vrij zonnig en droog. Bij een matige zuidenwind loopt het kwik snel op naar 13 tot 16 graden. Ook maandag is het nog droog, maar in de loop van de dag zien we wel meer wolkenvelden.