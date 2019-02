Het zusje van Jackie Kennedy, Lee Radziwill, overleden

Het zusje van de voormalige Amerikaanse first lady Jackie Kennedy Onassis is op 85-jarige leeftijd overleden. Lee Radziwill overleed in haar woning in New York.

Ze werd geboren in 1933, vier jaar na haar wereldberoemde zus. Radziwill leefde haar hele leven in de schaduw van Jackie Kennedy. Wel werd ze door die verwantschap omringd door de groten der aarde. De socialite stond bekend als een van de best geklede vrouwen en was een graag geziene gast op exclusieve feesten.

Prinses

Lee Radziwill trouwde in 1959 met de Poolse prins Stanislaw Albrecht Radziwill en ging tot hun scheiding in 1974 als prinses door het leven. In totaal trouwde ze drie keer.

Haar carrière was zeer divers. Zo heeft ze tevergeefs geprobeerd om als actrice door te breken en werkte ze in de mode-industrie en de journalistiek.

De band tussen Lee en Jacky is altijd sterk geweest. Tijdens het presidentschap van Kennedy ging Lee vaak mee op vakanties en ook tijdens feestdagen was ze aanwezig. De president was de peetoom van haar dochter en Kennedy's dochter is naar Lee vernoemd.

Toen John F. Kennedy in 1963 werd doodgeschoten was Lee een grote steun voor haar zus. Zo stond ze aan haar zijde bij de uitvaart van de president.