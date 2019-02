Nieuwe VN-ambassadeur VS ziet af van functie vanwege familie

Heather Nauert, die door president Trump is benoemd als de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, heeft zich teruggetrokken voor de functie. In een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken staat dat ze die beslissing heeft genomen in het belang van haar familie.

"De afgelopen twee maanden waren slopend voor mijn familie", zegt ze. In de verklaring laat het ministerie weten dat er snel een nieuwe VN-ambassadeur wordt benoemd.

Presentatrice Fox News

Nauert was woordvoerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was ze bekend als presentatrice van een ochtendshow op Fox News; de favoriete nieuwszender van Trump.

Afgelopen december maakte Trump bekend dat Nauert VN-ambassadeur Nikki Haley zou opvolgen. Die kondigde afgelopen oktober haar vertrek aan. Trump noemde Nauert tijdens een persmoment "zeer getalenteerd, heel slim en heel snel", en voegde eraan toe dat hij denkt dat "iedereen haar zal respecteren".