Familie en vrienden nemen afscheid van voetballer Sala

In Argentinië is de uitvaart gehouden voor voetballer Emiliano Sala. Hij kwam vorige maand om het leven toen het vliegtuigje waarin hij zat tussen Frankrijk en Engeland in zee stortte. Sala was op weg van Nantes naar zijn nieuwe club Cardiff, maar daar kwam hij nooit aan.

De uitvaart begon met een wake bij de amateurclub waar Sala's voetbalcarrière begon. Ook vertegenwoordigers van de Britse profclub Cardiff City waren aanwezig, onder wie de trainer en de directeur.

Na de dienst werd de kist door familie en vrienden naar buiten gedragen. Buiten stonden mensen om hem de laatste eer te bewijzen. Sala is in besloten kring gecremeerd.

Van radar verdwenen

Het vliegtuigje waar Sala in zat was op 21 januari onderweg van Nantes naar Cardiff in Wales toen het ten noorden van het eiland Guernsey van de radar verdween. Het lichaam van de voetballer is na een paar dagen gevonden in het vliegtuigwrak, maar het lichaam van de piloot is nog spoorloos.

De familie van piloot David Ibbotson probeert met een crowdfundingsactie zoveel mogelijk geld in te zamelen om de zoektocht naar zijn lichaam voort te zetten. Inmiddels is bijna 280.000 euro opgehaald. De Franse voetballer Kylian Mbappé doneerde meer dan 30.000 euro. Het doel is om 350.000 euro op te halen.