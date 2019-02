Britse luchtvaartmaatschappij failliet: brexit duwt ons over het randje

Een Britse luchtvaartmaatschappij zegt per direct te moeten stoppen als gevolg van de brexit. Flybmi heeft alle vluchten geschrapt en zelfs passagiers die al waren ingecheckt op een vlucht van M√ľnchen naar Bristol mochten hun reis niet vervolgen.

Flybmi voert vluchten uit naar 25 bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Dit soort regionale luchtvaart heeft het sowieso moeilijk, maar in een verklaring zegt Flybmi dat door de aankomende brexit een faillissement onoverkomelijk is.

De brexit heeft met name invloed op de kosten van uitstootrechten van CO2, schrijft het bedrijf. Deze emissierechten zijn duurder geworden omdat Britse luchtvaartmaatschappijen van de EU niet meer volledig mogen deelnemen in het Europese handelssysteem van deze rechten.

Flybmi, waar 376 mensen werkten, zegt dat de onzekerheid van de brexit er ook toe heeft geleid dat benodigde luchtvaartcontracten niet zijn binnengesleept. Zij vrezen dat bepaalde bestemmingen niet meer haalbaar zullen zijn. Los van de brexit is ook brandstof duurder geworden.