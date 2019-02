YouTuber Zackstube overleden, BN'ers bedroefd op social media

Eind januari werd bekend dat Zackstube ziek was en voor zijn leven vocht. Diverse artiesten en vrienden riepen toen op om voor hem te bidden. Het is niet bekend waaraan hij is overleden.

Ajuau had tienduizenden volgers op YouTube. Zijn video's zijn inmiddels verborgen. "Je hele leven heb je gevochten, kleine broertje, ik zal je nooit vergeten. Je liet me lachen met je Zackstube-filmpjes", schrijft Amhali op Instagram.