Vlaming vast in een van de diepste grotten van België

Een 65-jarige man zit vast in een van de diepste grotten van België. De Vlaming gleed vanmiddag uit en viel in de grot van Trou Bernard, in Yvoir. Hij zit vast op 60 meter diepte, het laagtepunt van de grot ligt op 140 meter.

Volgens Belgische media gaat het om een ervaren speleoloog en heeft hij aan zijn val een gebroken bekken overgehouden, waardoor hij zich niet meer kan bewegen. Hij is niet in levensgevaar, maar hij kan wel onderkoeld raken.

Hulpdiensten zouden de man inmiddels hebben bereikt, maar naar verwachting duurt het nog uren voordat hij uit de grot kan worden gehaald. Zo'n 20 collega-speleologen helpen de reddingswerkers daarbij.