In Zweden bestaat instant payment al: daar swishen ze massaal contant geld weg

Steeds minder Zweden hebben contant geld op zak en dat komt door Swish. Met de Swish-app op je mobiele telefoon kun je namelijk makkelijk geld overmaken naar een mobiel telefoonnummer in plaats van naar een rekeningnummer. Omdat in Zweden instant payment al is ingevoerd, wordt het bedrag vrijwel direct bijgeschreven op de rekening die aan dat mobiele nummer is gekoppeld.

In Nederland wordt vanaf de zomer ook instant payment ingevoerd. Nederlandse banken starten deze maand met een nieuw betalingssysteem, waardoor er straks binnen vijf seconden geld van rekening A op rekening B staat.

Swish werd ruim zes jaar geleden ingevoerd en was direct een succes. De Zweden gebruiken Swish dan ook overal voor. Ze betalen er bijvoorbeeld de kerkcollecte mee, de daklozenkrant, een hapje bij een foodtruck of het knutselwerkje op een braderie, is te zien in onderstaande video.