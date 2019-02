Grafsteen Karl Marx opnieuw beschadigd door vandalen

Wie was Karl Marx?

Marx (1818-1883) was een Duitse filosoof en econoom uit de negentiende eeuw. Zijn bekendste werken zijn Das Kapital en Het Communistisch Manifest (met Friedrich Engels), waarin hij de arbeidersklasse, het proletariaat, oproept om in opstand te komen. Hij was een voorstander van een klasseloze maatschappij om meer gelijkheid te creƫren. Marx wordt gezien als de ideologische vader van het communisme en socialisme.