Massaal protest in Barcelona tegen vervolging separatisten

In Barcelona is een massaal protest bezig tegen de vervolging van twaalf Catalaanse separatistenleiders. Volgens de politie zijn er 200.000 mensen op de been. De organisatie houdt het zelfs op een half miljoen demonstranten.

"Zelfbeschikking is geen misdaad", is de boodschap van de demonstranten in de Catalaanse hoofdstad. Zij noemen het proces tegen de separatisten, dat dinsdag is begonnen, een farce en politiek gemotiveerd.

De twaalf Catalanen waren in 2017 betrokken bij het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië en het verboden referendum dat eraan voorafging. Ze worden verdacht va opruiing, rebellie en misbruik van belastinggeld,

Tegen hen is tussen de 7 en 25 jaar cel geëist, al wordt het bewijzen van de aanklachten volgens correspondent Rop Zoutberg nog een hele kluif.

Separatistenleider en oud-regiopresident Puigdemont wordt nog niet vervolgd. Hij is naar België gevlucht.

Spanje is verdeeld over de Catalaanse kwestie. Vorige week was er in Madrid een grote demonstratie tegen de onderhandelingen van de Spaanse overheid met Catalaanse nationalisten.