Geel hesje Maurice: 'Links-rechts bestaat niet meer, dat is nu geel geworden'

De gele hesjes die vanmiddag demonstreerden voor het NOS-gebouw voelen zich niet gehoord. De onderwerpen waarover zij zich niet gehoord voelen, lopen uiteen.

Zo voelt Miquel Engelen (49), kapitein op zeilschepen, zich genegeerd door de media. "Als jullie niet naar ons toe komen, komen wij wel naar jullie. We zijn een greep uit een hele ontevreden bevolking, die ziet dat dingen kapot gaan." Maurice Fonhof (56) droeg een koeienpak, want hij voelt zich uitgemolken door Rutte. Fonhof vindt dat de NOS meer en andere aandacht zou moeten besteden aan de beweging. "Er is een hele shift in de politiek gaande. Links-rechts bestaat niet meer, dat is nu geel geworden."

In Den Haag zitten mensen waar ze geen trek meer in hebben, zegt Fonhof. "Die lopen de boel te verkloten. We willen gewoon een bindend referendum."

In deze video leggen Miquel Engelen, Maurice Fonhof en twee andere demonstranten uit waarom ze vandaag naar de NOS in Hilversum zijn gekomen: