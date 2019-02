Patiënte die werd gegijzeld in ziekenhuis Nigeria vrij na crowdfundingactie

Een Nigeriaanse vrouw die tegen haar wil werd vastgehouden in een ziekenhuis in Lagos omdat ze de rekening niet kon betalen, is dankzij een crowdfundingactie weer vrij. De inzamelingsactie werd op touw gezet door de Nederlandse Heleen Kuiper, naar aanleiding van een reportage van NOS-correspondent Bram Vermeulen.

In de reportage, gefilmd met een verborgen camera, is te zien hoe meerdere patiënten in een staatsziekenhuis maandenlang tegen hun zin worden vastgehouden. Ze hebben geen geld om de zorgrekening te betalen. In het geval van de vrijgelaten vrouw, van wie de baby stierf bij de geboorte, ging het om 960 euro. In het ziekenhuis worden nog acht patiënten met een vergelijkbaar verhaal vastgehouden.

Een voormalige deelstaat-minister legt in de reportage uit dat het probleem ligt bij de regering, niet bij de ziekenhuizen zelf. De regering geeft volgens hem te weinig geld en is druk met de verkiezingen, die vandaag op het laatste moment werden uitgesteld om logistieke en operationele redenen.