Duizenden Koerden demonstreren in Straatsburg voor vrijlating PKK-leider Öcalan

Duizenden Koerden hebben in Straatsburg geprotesteerd voor de vrijlating van PKK-leider Abdullah Öcalan, die nu twintig jaar gevangen zit in Turkije. De Franse politie spreekt van ongeveer 7000 demonstranten die vreedzaam protesteren, volgens de organisatie van het protest waren er 10.000 mensen meer.

De Koerdische PKK wordt in Turkije, de VS en Europa gezien als een terroristische organisatie. Hun strijd voor meer autonomie en aanslagen hebben de afgelopen decennia tienduizenden levens gekost. De laatste vredesbesprekingen zijn in 2015 mislukt.

Öcalan werd op 15 februari 1999 opgepakt in Kenia. Turkse politici van het overwegend Koerdische HDP pleitten er gisteren voor Öcalans isolement te verlichten. Vorige maand mocht zijn familie hem voor het eerst in twee jaar weer bezoeken.