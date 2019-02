In de Russische stad Sint-Petersburg is een universiteitsgebouw gedeeltelijk ingestort. Volgens berichten in Russische media zijn drie etages naar beneden gekomen.

Hulpdiensten zijn onderweg naar de universiteit. Volgens Russische media liggen er mogelijk mensen onder het puin.

Persbureau Interfax zegt dat de instorting mogelijk komt doordat er renovatiewerkzaamheden aan de gang waren.

