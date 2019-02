On parle Français klinkt het steeds vaker op de basisschool

Het aantal basisscholen waar Franse les wordt gegeven, neemt toe. Op dit moment zijn het ruim veertig basisscholen in Nederland, waarvan twaalf in Zuid-Limburg. "Kinderen zijn vaak al heel talig en hoe jonger je begint, hoe beter ze het oppikken", zegt juf Corrie Deckers bij 1Limburg.

Frans heeft geen officiële status op de basisschool. Wel is het sinds 2015 wettelijk toegestaan om vijftien procent van de lestijd (maximaal 4 uur per week) te besteden aan lessen in een vreemde taal. In de praktijk leidt dat ertoe dat een aantal scholen Frans aanbiedt als volwaardig vak. In de meeste gevallen gaat het om kleine projecten onder of na schooltijd (zoals Frans in de Plusklas of tijdens projectweken), meldt de onafhankelijke website defransejuf.nl.

Het gaat spelenderwijs

In veel gevallen zijn het enthousiaste leerkrachten die het onderwijs Frans op zich nemen. Corrie Deckers bijvoorbeeld. Zij werkt als muziekdocent op basisschool de Cramignon in Eijsden. "Eigenlijk ben ik vakleerkracht muziek, maar ik studeer als hobby Italiaans en heb veel affiniteit met Frankrijk. Vanuit het Italiaans heb ik een goede basiskennis van het Frans. Wat ik aanbied aan de kinderen, dat is met mijn Frans goed te doen."

Het voordeel is volgens Deckers dat kinderen al vanaf groep 1 vertrouwd raken met de taal, zodat ze later een voorsprong hebben op de middelbare school. Het gaat spelenderwijs, zegt ze: "We doen er spelletjes bij, we zingen er liedjes bij en het gaat eigenlijk vanzelf."

Best wel handig

"Best wel handig", reageert Coen, een van de leerlingen op basisschool de Cramignon. Hij wijst erop dat Eijsden maar een paar kilometer van de grens ligt met Franstalig België. "Als ik nu Frans leer, vind ik straks gemakkelijker werk."

Juist in Zuid-Limburg gaat het nu snel. Waren er in 2014 drie basisscholen waar je Frans kon leren, nu zijn dat er twaalf. Het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, juicht de ontwikkeling toe en probeert de docenten op de verschillende scholen met elkaar in contact te brengen. Er zijn al bijeenkomsten georganiseerd waar leerkrachten Frans op de basisschool elkaar kunnen ontmoeten.