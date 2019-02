Weer asbest gedumpt bij station Delfzijl, mogelijk om windmolens

Voor de tweede achtereenvolgende dag is asbest aangetroffen op een bouwplaats bij station Delfzijl. Het gespecialiseerd bedrijf dat nog bezig was met het opruimen van het asbest van gisteren, ruimt ook de nieuwe vervuiling op.

Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de nieuwe dumping, schrijft RTV Noord.

Gisteren was aan het hek bij de bouwplaats een pamflet bevestigd. Daarop stond "Deze vervuiling, asbest, is hier aankomen waaien door toedoen van aannemersbedrijf Hoornstra. Wind- concentratiekampbouwer in Drenthe. Wie dit bedrijf inhuurt zal asbest oogsten."

Vervelend dat mensen zo ver gaan

Aannemersbedrijf Hoornstra is bezig met de herinrichting van het stationsgebied van Delfzijl. Ook levert het bedrijf kranen aan aannemer KWS. Dat bedrijf is betrokken bij de bouw van 45 windmolens in het noorden van Drenthe. Hoornstra heeft aangifte gedaan wegens laster. Directeur Ben Timmermans gisteren bij RTV Drenthe. "Het is heel vervelend dat mensen zo ver gaan. We zijn niet eens een partij in deze zaak en doen gewoon ons werk."

De gemeente Delfzijl laat vanmiddag camera's plaatsen in het stationsgebied van Delfzijl.