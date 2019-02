Centrum Purmerend vrijgegeven, granaat weggehaald

De politie heeft vanmiddag een aantal uren een deel van het centrum van Purmerend afgezet voor alle verkeer. Midden op straat lag een granaat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief onderzocht en meegenomen.

Het explosief lag vlak bij een coffeeshop en shishalounge. De eigenaar van de lounge is geschrokken. "Voor mij komt het als een shock. Naar mijn weten speelt er niks", zegt hij tegen NH Nieuws.

"Mensen werden door de politie gemaand om te vertrekken", aldus een getuige eerder vandaag. Iemand anders zei dat er de afgelopen dagen al meermalen politie stond voor de deur van de twee zaken. "Het is al de derde keer deze week, begint een mooie boel te worden. Ik maak me zorgen om de kinderen die over straat lopen."

Verdacht

Afgelopen maandag was er ook al een politieactie bij de twee horecaondernemingen. Dat was naar aanleiding van "een verdachte situatie rondom een persoon". Het is onduidelijk of er toen aanhoudingen zijn verricht.

Na uitgebreid onderzoek heeft de EOD de granaat vanmiddag meegenomen. Kort daarna werd het winkelgebied weer vrijgegeven. Het is onduidelijk of het explosief op scherp stond.